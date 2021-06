Hong Kong, arresti al quotidiano Apple Daily per reati contro la sicurezza nazionale. Il suo editore è già in carcere

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - La polizia di Hong Kong ha fatto irruzione nella redazione del giornale prodemocrazia Apple Daily e ha arrestato 5 dirigenti in base alla controversa legge sulla sicurezza nazionale della città che è stata istituita lo scorso anno tra le proteste di piazza. Tra gli arrestati anche il redattore capo Ryan Law. Secondo quanto riferito,l'accusa sarebbe "collusione con un paese straniero o con elementi esterni per mettere in pericolo la sicurezza nazionale". Apple Daily, di proprietà del miliardario Jimmy Lai, ha trasmesso in diretta le riprese del raid della polizia sul suo account Facebook. - (PRIMAPRESS)