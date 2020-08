Hong Kong: arrestato l'editore 71enne Jimmy Lay Chee-ying per violazione delle leggi sulla sicurezza internazionale introdotte da Pechino

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - Il regime centralista del governo di Pechino mostra i suoi primi segnali dopo l’introduzione delle leggi che hanno tolto parte dell’autonomia di Hong Kong. Ieri sera c’è stato il primo arresto eccellente per violazione della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino e fortemente criticata a livello internazionale. L'editore di orientamento pro-democratico Jimmy Lai Chee-ying, è stato fermato per sospetta "collusione con forze straniere", un reato punibile con pene fino all'ergastolo dalla nuova legge entrata in vigore dal 30 giugno. Sulla sua pagina Fb il tabloid Apple Daily, di proprietà di Lai, ha pubblicato immagini dell'arresto del 71enne prelevato dagli agenti nella sua casa. - (PRIMAPRESS)