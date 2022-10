Honduras: ucciso un giornalista di LTV. Prima di sparargli gli avevano tappato la bocca con il nastro adesivo

(PRIMAPRESS) - HONDURAS - Ancora un giornalista ucciso in Honduras che continua a confermarsi uno dei Paesi più pericolosi al mondo per i reporter. Ieri a Tegucigalpa è stato assassinato il cronista Edwin Josue' Andino,23 anni che lavorava all'emittente televisiva LTV. Sale dunque a 5 il numero dei giornalisti uccisi quest'anno. Prima di sparargli, i killer hanno imbavagliato Andino con del nastro adesivo, una modalità delle esecuzioni come quelle che avvengono in Messico per evidenziare di "mettere a tacere" i media che si occupano della criminalità. - (PRIMAPRESS)