Himalaya: ancora 150 dispersi dopo il distacco di una crosta del ghiacciaio e l'esondazione dell'Alaknanda

(PRIMAPRESS) - INDIA - Dopo il salvataggio di ieri di alcune persone intrappolate in un tunnel a seguito del distacco di una porzione di crosta di ghiacciaio himalayano, e ancora corsa contro il tempo nel Nord dell'India dove tra l'Alaknanda e il Dhauliganga, per salvare altre persone disperse nei pressi della diga spazzata via dall'ondata di ghiaccio, acqua e detriti.

Le autorità hanno confermato per ora la morte di 15 persone, ma si cercano di localizzare almeno 150 persone disperse e, in particolare, una trentina di uomini intrappolati in un tunnel. Nella zona sono stati inviati centinaia di militari, paramilitari ed elicotteri dell'esercito.

Il disastro è avvenuto nel distretto di Chamoli, nello Stato di Uttarakhand, sulla catena montuosa dell'Himalaya: il discioglimento di un ghiacciaio, causato dal surriscaldamento climatico, ha innescato una valanga di acqua, mista a fango e detriti, che ha causato l'esondazione dei due fiumi e obbligato all'evacuazione precipitosa di alcuni villaggi. - (PRIMAPRESS)