Hawaii: Il risveglio dopo 40 anni del vulcano Mauna Loa. Strade chiuse per precauzione

(PRIMAPRESS) - HAWAII - Il Mauna Loa Il vulcano attivo più grande del mondo, si risveglia dopo 40 anni. Il suo cratere nel cuore delle Hawaii per ora ha emesso una blanda eruzione accompagnata da fumo, lapilli e gorgoglìi e non sembra minacciare i villaggi cresciuti sulle sue pendici. Le autorità e gli esperti invitano alla prudenza. L'eruzione,ini- ziata ieri, secondo l'American Institute of Geophysics (USGS), sta trasportando torrenti di roccia fusa nella parte superiore del vulcano. Nessuna evacuazione è stata disposta dalle autorità, ma l'area vicino alla vetta e alcune strade dell'isola sono chiuse per precauzione. - (PRIMAPRESS)