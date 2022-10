Halloween, il rischio rave-party a Modena come Seul. Piantedosi (Interni) blocca l’evento

(PRIMAPRESS) - MODENA - Il ministro dell'Interno, Piantedosi dà lo stop ad un rave party mentre la Corea del Sud sta vivendo la tragedia della festa di Halloween. Il ministro ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della polizia di adottare ogni iniziativa per interrompere un Rave party a Modena e liberare l'area dal continuo flusso di persone rilevato dalle forze dell'ordine. Già domani Piantedosi porterà in Consiglio dei Ministri misure per dare nuovi strumenti di prevenzione e intervento per i Rave. A Modena era scattata l'allerta per il maxi Rave party di Halloween. L'afflusso di migliaia di partecipanti,molti stranieri, era tale che per motivi di sicurezza sono state chiuse molte uscite autostradali sulla A22 e A21 della zona. - (PRIMAPRESS)