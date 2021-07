Haiti: ancora senza movente l'uccisione di Moise. Il paese chiede l'intervento dell'esercito Usa

(PRIMAPRESS) - HAITI - Tre giorni dopo l'assassinio del presidente haitiano Jovenel Moise le autorità hanno annunciato di aver chiesto a Stati Uniti e Nazioni Unite di inviare truppe per proteggere i siti strategici "Abbiamo bisogno di aiuto", ha detto il premier ad interim Claude Joseph in una intervista,confermando la richiesta di truppe Usa per stabilizzare il Paese. Il commando armato che ha ucciso il presidente era composto da 28 persone (26 colombiani e 2 americani di origine haitiana) ma non sono emersi dettagli sui motivi dell'omicidio. - (PRIMAPRESS)