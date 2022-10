Haiti: accusata la polizia per la morte del giornalista haitiano Romelo Vilsaint nelle proteste per il rilascio di un collega

(PRIMAPRESS) - HAITI - Il giornalista haitiano ucciso nella capitale di Haiti, Port-au-Prince, sarebbe morto dopo essere stato colpito alla testa dalla polizia che ha aperto il fuoco sui cronisti che chiedevano il rilascio di un collega arrestato mentre seguiva una protesta. Lo sostengono alcuni testimoni. I giornalisti che hanno rivelato il no- me del collega ucciso, Romelo Vilsaint. hanno anche detto che lavorava per un sito di notizie online. Il suo corpo giaceva a faccia in giù all'interno del parcheggio di una stazione di polizia. - (PRIMAPRESS)