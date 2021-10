Hacker SIAE: richiesta di riscatto in bitcoin ad Albano e Samuele Bersani. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - C'è anche Albano Carrisi e Samuele Bersani nel primo centinaio di artisti contattati per il riscatto in bitcoin dagli hacker entrati nei dati della SIAE. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per tentata estorsione e accesso abusivo al sistema informatico sull'attacco hacker subito giorni fa dalla Siae, società autori ed editori e su cui sta indagando la Polizia postale. Dalle prime verifiche, sembra siano stati presi dati sensibili di artisti già comparsi sul dark web, quella parte di Internet raggiungibile solo con dei software. Artisti come Al Bano e Samuele Bersani avrebbero ricevuto richieste di riscatto da 10mila euro in Bitcoin da versare immediatamente. - (PRIMAPRESS)