Hacker: Cremlino e Ministero della Difesa sotto attacco in difesa della “censura di Putin”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Alcuni siti web governativi russi, compreso quello del Cremlino e del ministero Difesa,sono irraggiungibili dopo essere stati oggetti di attacco hacker. "La Russia può sganciare bombe su persone innocenti,ma Anonymous usa i laser per uccidere i siti web del governo russo",scrive il collettivo di hacher, rivendicando l'attacco."Abbiamo mandato offline i siti governativi-si legge e girato le informazioni ai cittadini russi per liberarli dalla censura di Putin".Stiamo lavorando per "garantire la connessione al popolo ucraino". - (PRIMAPRESS)