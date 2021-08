Hacheraggio al sistema sanitario del Lazio. Zingaretti "Attacco di stampo terroristico"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Stiamo difendendo in queste ore la nostra comunità da questi attacchi di stampo terroristico. Il Lazio è vittima di un'offensiva criminosa, la più grave mai avvenuta sul nostro territorio nazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti in riferimento al violento attacco hacker che sta colpendo l'ente da alcune ore. "Gli attacchi sono ancora in corso - ha aggiunto -. La situazione molto è seria e molto grave". Nella notte, ha riferito, c'è stato un altro attacco ma è stato respinto senza ulteriori danni. In realtà quanto riferito da Zingaretti non è l'unico attacco digitale avvenuto in italia perchè ad entrare era stato già il gruppo bancario Unicredit con la violazione di oltre 3 milioni di dati sensibili e poi quello più recente del Gruppo Campari a cui erano stati sottratti tutti i dati relativi a contratti ed acquisizioni. Per settimane il gruppo era rimasto bloccato da ogni operazione internet. L'altra questione che non convince ancora nel resoconto del Presidente della Regione Lazio Zingaretti, in conferenza stampa è la matrice definita terroristica degli hacker ma al momento non risulta essere stata formulata nessuna richiesta di riscatto proveniente da organizzazioni dedite ai "furti digitali" così come era accaduto per la US Fuel Pipeline a cui era stato richiesto un versamento di 5 milioni di dollari. Intanto la polizia Postale avrebbe determinato che l'attacco hacker al sistema regionale del Lazio sarebbe arrivato dalla Germania. - (PRIMAPRESS)