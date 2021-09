Guterres (Onu): "La necessità di mantenere il dialogo con i talebani. Bisogna evitare il crollo economico del paese"

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Potrà piacere o no ma l'opinione del segretario generale dell'Onu,Guterres,è di mantenere un "dialogo" continuo con i talebani in Afghanistan. "Nel dialogo dobbiamo affermare direttamente i nostri principi, ed esprimere solidarietà con il popolo afgano", ha detto Guterres, preoccupato anche che si eviti a tutti i costi il "crollo economico" nel Paese. Il dialogo è importante "se vogliamo che l'Afghanistan non sia un centro di terrorismo, che donne e ragazze non perdano tutti i diritti acquisiti, che le diverse etnie si sentano rappresentate". Un dialogo che, i fatti e le azioni violente e discriminatorie nei confronti di donne e giornalisti hanno confermato essere difficile e inattendibile ma secondo Guterres è l'unica strada per non perdere il contatto con la realtà. - (PRIMAPRESS)