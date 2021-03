Guinea: esplosione di dinamite nel deposito militare di Bata. Quindici morti e 400 feriti

(PRIMAPRESS) - Guinea - Una serie di esplosioni si è verificata in una base militare in Guinea Equatoriale causando almeno 15 morti e 400 feriti. Lo riporta la tv nazionale del paese africano. Il fatto è avvenuto nella città di Bata attorno alle quattro del pomeriggio. "L'esplosione ha creato danni in quasi tutti gli edifici di Bata", ha detto il presidente Teodoro Obiang Nguema. La causa, ha proseguito, sarebbe "negligenza" nel maneggiare la dinamite presente in un deposito. - (PRIMAPRESS)