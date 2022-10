Guerra Ucraina: ucciso foreign fighter italiano filorusso nel Donetsk. Viveva da tempo a Rostov

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Un cittadino italiano 28enne, foreign fighter per le milizie russe, è stato ucciso ieri durante un combattimento nella regione del Donesk. La notizi arriva da fonti diplomatiche. E. P. si sarebbe arruolato nelle milizie di Putin nell'autoproclamata repubblica di Donesk.L'italiano da di- verso tempo viveva nei dintorni della città di Rostov.Dai primi accertamenti, sarebbe stato vicino alla community italiana di Fort Rus che avrebbe abbracciato la politica filorussa nelle sue posizioni più estreme.

Schierata, invece, sul fronte opposto è l'italiana 23enne Giulia Schiff ex pilota dell’Aeronautica militare (da cui era andata via per episodi di nonnismo) che si era arruolata nell'esercito ucraino per combattere come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale. Giulia ieri era in Italia per partecipare alla manifestazione organizzata dall’Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, in piazza Madonna di Loreto a Roma, «contro l’aggressione russa contro lo Stato Ucraino e per festeggiare la festa dei difensori della Patria», - (PRIMAPRESS)