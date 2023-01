Guerra gang: a Goshen in California 6 vittime in una abitazione. La polizia segue la pista del regolamento di conti

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - Sei persone, tra cui una madre 17enne e la figlia di 6 mesi sono rimaste uccise a Goshen, nella California centrale, all'interno di un'abitazione.Si cercano due persone sospettate dell'accaduto. Gli agenti hanno risposto ad una chiamata inoltrata alle 3.30 (ora locale), trovando due vittime in strada e un terzo corpo senza vita all'ingresso dell'abitazione. Altre tre vittime sono state rinvenute all'interno,compreso un uomo gravemente ferito e poi deceduto in ospedale. Per gli investigatori si tratterebbe di una guerra tra gang. - (PRIMAPRESS)