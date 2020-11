Gualtieri (MEF): "La riforma del Mes è concomitante alla rete di sicurezza bancaria"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'audizione del minitro Roberto Gualtieri, in Commissioni bilancio di Camera e Senato, ha chiarito ancora un avolta che le decisioni che verranno prese oggi dall'Eurogruppo sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità "non investono in alcun modo l'utilizzo del Mes. La riforma, secondo quanto riferito dal ministro, è cosa distinta dalla scelta se usare o meno il Mes sanitario. "Su questo - sottolinea Gualtieri - esistono posizioni diverse nel Parlamento e nella stessa maggioranza, e ogni decisione dovrà essere condivisa dall'intera maggioranza e approvata dal Parlamento". Grazie anche all'iniziativa dell'Italia, che insisterà su questo punto anche all'Eurogruppo di oggi, la riforma complessiva del meccanismo di stabilità europeo (Mes) avverrà in contemporanea con l'istituzione della rete di sicurezza (backstop) al fondo di risoluzione bancaria e a una valutazione più positiva dei rischi del sistema bancario europeo e italiano. Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ricordando che in precedenza la riforma del Mes e gli altri due punti avvenivano "in sequenza" e non contestualmente. Ciò - ha detto Gualtieri - "costituisce un'opportunità da cogliere adesso, valorizzando una valutazione positiva dei progressi delle nostre banche che porterebbe a escludere ogni possibilità di ulteriori misure restrittive o penalizzanti".Infatti "non ci verrebbe richiesto che venissero prese iniziative specifiche" di riduzione dei rischi per le singole banche". - (PRIMAPRESS)