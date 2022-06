Gualdo Tadino: completato il restyling della ciclabile con il bando "Comuni in pista" dell'Istituto di Credito Sportivo

(PRIMAPRESS) - GUALDO TADINO - Riaperta la Pista Ciclabile di Gualdo Tadino con un finanziamento del Credito Sportivo per un impianto che consentirà la pratica di diverse discipline sportive. “Si tratta di un impianto unico nel suo genere in Umbria pensato per lo sport in biciletta di persone di ogni età ma anche per correre e fare walking anti-age". Con queste parole il presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza ha salutato il restayling dell'impianto che si è potuto realizzare grazie ad un intervento dell'Istituto di credito sportivo. Soddisfazione da parte del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti: "Abbiamo riconsegnato alla città un impianto moderno e socialmente inclusivo. Questa struttura contribuirà ad elevare il profilo degli eventi che potranno essere ospitati anche in notturna grazie all'impianto di illuminazione. Il Comune - ha preseguito Presciutti - è intervenuto con un investimento di 380 mila euro attraverso un contratto di mutuo con l'Istituto di credito Sportivo riferito al bando "Comuni in pista". - (PRIMAPRESS)