Grumo Nevano (Na): è caccia all'assassino della 24enne trovata strangolata nel suo appartamento

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E' caccia all'uomo da parte dei Carabinieri di Giugliano per la morte della 24enne Rosa Alfieri, trovata cadavere nel suo appartamento di Grumo Nevano (Napoli). Ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita della giovane che non presentava ferite da arma da fuoco o da taglio,l'ipotesi maggiormente accreditata è che sia stata strangolata. Sarà l'autopsia a stabilire con chiarezza le cause del decesso. Le prime ricostruzioni dell'accaduto stanno spingendo gli investigatori a seguire una pista che potrebbe portare all'assassino e al suo movente. - (PRIMAPRESS)