Grossi (IAEA): “Stop alle bombe su Zaporizhzhia. Abbiamo una proposta per salvaguardare la più grande centrale nucleare d’Europa”

(PRIMAPRESS) - VIENNA - I continui bombardamenti russi su Zaporizhzhia sono una preoccupazione di un disastro nucleare europeo che non guarderà certo ai confini ma potrebbe coinvolgere la stessa Russia. Una preoccupazione esternata dall'IAEAl'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che ha formulato una proposta per fermare le bombe sul sito nucleare rimasto più volte senza corrente per effetto dei bombardamenti stressando fortemente l'infrastruttura. "Abbiamo una proposta sul tavolo con l' obiettivo di fermare la caduta di bombe sulla più grande centrale nucleare d' Europa", ha detto il direttore generale dell'IAEA, Grossi. La proposta "va avanti, non posso rivelarne i contenuti ma posso dirvi che siamo impegnati," e "sono fiducioso che avremo successo", aggiunge. Intanto, sono in corso colloqui per or- ganizzare un nuovo incontro tra Rafael Grossi e il presidente russo Vladimir Putin. - (PRIMAPRESS)