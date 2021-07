Green Pass Ue, da oggi scatta la validità del certificato di viaggio all’interno dei paesi membri

(PRIMAPRESS) - ROMA - A partire da oggi 1 luglio è valido il Green Pass Ue. La certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dal ministero della Salute,consente di viaggiare in Europa e non essere più soggetti a restrizioni. Il pass consiste in un codice QR da tenere sul cellulare o in formato cartaceo. Per poter viaggiare occorre aver completato il ciclo vaccinale, essere negativi a un tampone o guariti dal Covid. Bruxelles invita inoltre gli Stati membri ad accordarsi per usarlo per l' ingresso a concerti, festival, eventi. - (PRIMAPRESS)