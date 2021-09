Green Pass sui treni: proteste flop dei no-vax nelle stazioni ferroviarie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le annunciate proteste nelle stazioni ferroviarie da parte dei no-vax per dimostrare contro l'intoduzione del Green Pass obbligatorio da oggi 1° settembre sui treni a lunga percorrenza, è molto vicino al flop. Molti i controlli dopo la "tolleranza zero" prevista dal ministro degli Interni, Luciana Lamorgese ma pochi partecipanti alle manifestazioni di protesta contro il Green Pass nelle stazioni di varie città italiane. A Roma "nessuna criticità",dicono dalla questura. Al momento né assembramenti né tentativi di bloccare i treni. Circa 30 manifestanti davanti alla stazione Tiburtina.In pochi anche a Milano,rimasti fuori dalla stazione.A Napoli in 2. Un attivista fermato al sit-in a Torino. - (PRIMAPRESS)