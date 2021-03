Green Pass, Speranza al G7 Salute:"Accelerazione per permettere la mobilità in sicurezza"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Si deve accelerare la discussione sul green pass per arrivare a una soluzione prima dell'estate e permettere la mobilità in sicurezza". Queste il parere del ministro Speranza alla riunione dei ministri della Salute del G7. Al centro dell'incontro, rende noto il ministero della Salute, la digitalizzazione del sistema informativo sanitario e il certificato vaccinale sia a livello europeo che su scala globale. Speranza ha firmato l'intesa tra Regioni e farmacisti per le vaccinazioni. Intanto sul fronte nuovi vaccini , e posizioni delle regioni, c’è la dichiarazione del presidente regionale della Liguria, Gianmarco Medusei a margine dell’inaugurazione maxi-hub alla Fiera di Genova: “Il commissario Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile". - (PRIMAPRESS)