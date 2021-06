Green Pass sanitario: oggi l'esito del voto della "plenaria" del Parlamento europeo. Conferenza di Sassoli

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - Si conoscerà oggi 9 giugno l’esito del voto della plenaria del Parlamento europeo che ieri si è riunita a Strasburgo, per l'approvazione del regolamento per il nuovo certificato Covid digitale europeo, lo strumento che servirà a facilitare i viaggi nell'Unione durante la pandemia e a contribuire alla ripresa economica. I voti sono stati due: uno sul certificato per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di Covid-19 ed un secondo che riguarda i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli stati membri durante la pandemia. Il risultato dovrebbe essere scontato per i cittadini europei ma sarà il presidente del Parlamento Europeo, David sassoli a darne oggi comunicazione in conferenza stampa. - (PRIMAPRESS)