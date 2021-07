Green pass: proteste da Milano a Napoli. La Digos ha denunciato 30 partecipanti

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ancora proteste contro il Green pass, con manifestazioni in diverse città. In quasi 10mila al corteo a Milano, che ha sfilato fino al Palazzo di Giustizia Tensioni a Roma a Piazza del Popolo e tanti slogan:no a "dittatura sanitaria" Serpentone di manifestanti al grido di "libertà" a Genova, dove il presidio si è trasformato in corteo. Manifestazione non preavvisata a Firenze, in 400 a piazza Signoria. La Digos ha denunciato una trentina di partecipanti.A Bologna cartelli ricordano De Donno.Cori di protesta a Napoli:"Assassini,assassini" - (PRIMAPRESS)