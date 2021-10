Green Pass Lavoro: bozza pronta del nuovo Dpcm. Ecco alcune anticipazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Pronta la bozza del Dpcm per gestire il Green pass sui luoghi di lavoro. Nel caso di specifiche esigenze organizzative, ad esempio attività su turni o di erogazione di servizi essenziali, i "soggetti preposti alla verifica" del Green pass "possono" richiederlo ai lavoratori "con l'anticipo strettamente necessario e comunque non superiore a 48 ore", si legge nella bozza. Il Green pass sarà per il momento valido anche in cartaceo.Può essere chiesto anche dai vaccinati all'estero. - (PRIMAPRESS)