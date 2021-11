Green pass, Kyriakides (UE): “Competenze spettano a Stati membri”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Molti Stati membri hanno iniziato a reintrodurre misure restrittive,facendo spesso affidamento al green pass per consentire l'accesso sicuro alle aree pubbliche. Dobbiamo evitare la frammentazione, serve un forte coordinemento. Per questo stiamo preparando un aggiornamento delle raccomandazioni del Consiglio sulla libera circolazione in Ue" Così la commissaria Stella Kyriakides, al parlamento Ue. "Non possiamo però imporre il coordinamento in un'area in cui la competenza spetta esclusivamente agli Stati membri", ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)