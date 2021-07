Green pass in fabbrica: la proposta di Confindustria non piace alla Cgil di Landini

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Spero sia il caldo".Così il segretario Cgil, Landini, commenta in una intervista la proposta di Confindustria di vietare l'ingresso in azienda ai non vaccinati e di sospendere il loro stipendio. Proposta contenuta in una mail anticipata ieri da alcuni organi di stampa. "Una forzatura", la definisce Landini. "Durante la pandemia i lavoratori sono sempre andati in fabbrica rispettando protocolli e norme di distanziamento. Non sono le aziende a dover stabilire chi entra e chi esce.Una scelta del genere la può compiere solo il governo". Posizioni, tuttavia, come quella del capo del sindacato che si fa a difficoltà a comprendere: le fabbriche potrebbero ripiombare in un lockdown forzato se si sviluppassero dei focolai. - (PRIMAPRESS)