Green Pass illeciti: arrestate 50 persone in diverse province con un provvedimento della Procura di Ancona

(PRIMAPRESS) - ANCONA - Operazione della polizia per illeciti rilascii di Green Pass. Sono 50 gli arresti operati dalla Polizia eseguiti in numerose province per reati connessi all'indebito rilascio del Green pass. I reati contestati dalla procura di Ancona sono corruzione,falso ideologico e peculato in concorso. In carcere finisce un infermiere professionale addetto alle vaccinazioni in un centro vaccinale di Ancona. Ai domiciliari 4 soggetti ritenuti intermediari nel rilascio indebito del Pass. Per 45 persone disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla polizia. - (PRIMAPRESS)