Green pass falsi: intercettata in Sicilia una "fabbrica" di documenti venduti su Telegram a 300 euro

(PRIMAPRESS) - PALERMO - E' in corso un maxi blitz con perquisizioni a campione in tutta Italia disposte dalla Procura di Termini Imerese e condotte dagli investigatori della Polizia contro un'organizzazione criminale specializzata nel commercio in rete di green pass falsi in grado di superare i controlli di verifica e venduti a 300 euro Gli investigatori hanno individuato una struttura criminale che pubblicizzava su diversi canali Telegram la vendita di certificazioni verdi a persone senza vaccino. Al momento sono 25 gli indagati in possesso della falsa certificazione. - (PRIMAPRESS)