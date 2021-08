Green pass, ecco per chi sarà obbligatorio a settembre secondo le prime anticipazioni della Cabina di regia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Green Pass sarà obbligatorio per il personale scolastico, a partire da settembre, ma non per gli studenti sotto i 16 anni. Obbligo per gli universitari, studenti e docenti. E' quanto sarebbe emerso dalla Cabina di regia, tenutasi a Palazzo Chigi. Dal 1° settembre Green Pass necessario sui trasporti a lunga percorrenza, non per quelli intraregionali. Si va verso l'aumento della capienza dei trasporti su lunghe tratte,dal 50 all'80%. Prezzi calmierati per i tamponi. Scenderebbe a 7 giorni la quarentena per i vaccinati. - (PRIMAPRESS)