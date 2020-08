Grecia: una scossa di terremoto nel Peloponneso di magnitudo 4.2. Nessun danno a cose

(PRIMAPRESS) - GRECIA - Un terremoto di magnitudo pari a 4.2 è stato registrato in Grecia, nella zona di Kalavrita, nel nord del Peloponneso. Il sisma è stato avvertito in tutta l'area circostante. L'Istituto di geodinamica dell'Osservatorio nazionale di Atene ha localizzato l'epicentro del sisma a 10 chilometri da Kalavrita e l'ipocentro a 24 chilometri di profondità. Non vi sono notizie di danni a persone o cose. - (PRIMAPRESS)