Grecia: sisma (5.2) senza danni al largo del Dodecaneso. Epicentro nell'isola di Nisiro

GRECIA - Un sisma di magnitudo pari a 5.2 si è verificato stamane al largo delle isole greche del Dodecaneso, non lontano dal confine con la Turchia. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e il servizio di monitoraggio geologico degli Stati Uniti, l'epicentro è stato in mare, non lontano dall'isola di Nisiro, e l'ipocentro a meno di 20 chilometri di profondità. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.