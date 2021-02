Gran Bretagna, ricoverato il principe Filippo (98) per un malore. Resterà sotto osservazione per qualche giorno

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il Principe Filippo, il consorte 98enne della Regina Elisabetta, è stato ricoverato in ospedale per un malore. Non sono state ancora precisate le ragioni del ricovero, ma secondo Buckingham Palace è stata una scelta «precauzionale» dei medici. Lo riporta la Bbc. In una breve dichiarazione, Buckingham Palace ha dichiarato: “Il duca di Edimburgo ha viaggiato da Norfolk questa mattina all'ospedale King Edward VII di Londra per l'osservazione e il trattamento in relazione a una condizione preesistente. L'ammissione è una misura precauzionale su consiglio del medico di Sua Altezza Reale”. Si prevede - spiega The Guardian - che rimanga in ospedale per alcuni giorni. L'annuncio è arrivato quando la regina era arrivata da Londra a Sandringham, dove tradizionalmente i membri della famiglia reale si riuniscono per le festività natalizie. - (PRIMAPRESS)