Gran Bretagna, Johnson: "Abbiamo vaccinato un milione di persone". In arrivo domani 530 mila dosi AstraZeneca

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Procede a ritmo sostenuto la campagna di vaccinazione in Gran Bretagna, dove il Covid solo due giorni fa aveva registrato 55.892 casi in un giorno. "Abbiamo vaccinato un milione di persone,più del resto d'Europa messo insieme", ha detto il premier Johnson in un programma televisivo. Johnson ha sottolineato che da domani 530 mila dosi del vaccino Oxford-Astrazeneca saranno disponibili nei centri di vaccinazione e "qualche milione in più" del vaccino Pfizer deve ancora essere somministrato ai pazienti. - (PRIMAPRESS)