Governo, l’Agenda Draghi continua: mercoledì 27 luglio convocati a Palazzo Chigi Cgil, Cisl e Uil

Mentre la campagna elettorale è già partita per chiudere le liste dei candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, l'Agenda Draghi continua a scandire i tempi della gestione ordinaria del Paese. L'ex premier ha convocato Cgil, CISL e UIL mercoledì prossimo alle 10 a Palazzo Chigi. Sono gli stessi sindacati a darne notizia. Sul tavolo, spiegano, dovrebbe esservi il pacchetto di misure del decreto annunciato, nell'ultima riunione tra esecutivo e organizzazioni sindacali, per la fine del mese per fronteggiare l'emergenza e conomica e sociale. Il governo, ricordano le stesse fonti, si era impegnato a convocare preventivamente le parti sociali.