Governo: il discorso di Draghi al Senato per un Paese unito. Centrodestra in riunione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Draghi:"Unità Nazione miglior garanzia" "In questi mesi l'unità nazionale è stata la migliore garanzia dell'efficacia e della stabilità dell'esecutivo.Un presidente del Consiglio non scelto dagli elettori deve avere in Parlamento il sostegno più ampio possibile. Questo vale tanto più in una fase d'emergenza" Così Draghi al Senato. Il premier ha rivendicato al suo governo l'aver"avviato un percorso di riforme e investimenti senza precedenti nella storia recente", sottolineando come si sia superata "la fase acuta della pandemia e dato slancio alla ripresa".

Intanto il Centrodestra si è ridato appuntamento per un nuovo incontro e stabilire il da farsi. Matteo Salvini si sta recando a Villa Grande,residenza romana di Berlusconi, dove alle 13 si terrà un vertice del centrodestra di governo. Vertice convocato dopo le comunicazioni di Draghi al Senato e dopo assemblea parlamentari della Lega con Salvini. La Lega fa sapere che c'è stata "Totale sintonia e compattezza con il segretario". Giulia Bongiorno: "Adesso ci sarà una riunione con c.destra di governo e decideremo insieme" - (PRIMAPRESS)