Governo: ecco il calendario delle consultazioni stabilito dalla Presidenza della Repubblica per una soluzione alla crisi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da domani pomeriggio hanno inizio le consultazioni per trovare una soluzione alla crisi di governo che si è aperta con le dimissioni rassegnate oggi dal premier Conte. L’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica ha comunicato il calendario delle consultazioni che inizieranno dopo la celebrazione mattutina del "Giorno della Memoria" al Quirinale.

Mercoledì 27 gennaio (pomeriggio)

ore 17:00

Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati

ore 18:00

Presidente della Camera dei deputati, On. Dott. Roberto Fico

Giovedì 28 gennaio (mattina)

ore 10.00

Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica

ore 10.30-12.30 e ore 16.00-16.45

Rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Giovedì 28 gennaio (pomeriggio)

ore 16.45

Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei deputati

ore 17.30

Gruppi Parlamentari Italia Viva – PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati

ore 18.30

Gruppi Parlamentari "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputatiVenerdì 29 gennaio (pomeriggio)

ore 16.00

Gruppi Parlamentari "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Gruppi Parlamentari “Forza Italia – Berlusconi Presidente - UDC” del Senato della Repubblica e “Forza Italia Berlusconi Presidente” della Camera dei deputati

Gruppi Parlamentari “Lega – Salvini Premier” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputatiRappresentanti delle componenti “Idea e Cambiamo” del Gruppo Misto del Senato della Repubblica e “Noi con l’Italia – USEI – e Cambiamo” del Gruppo Misto della Camera dei deputati.

ore 17.00

Gruppi Parlamentari "Movimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati - (PRIMAPRESS)