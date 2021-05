Governo: domani cabina di regia nuove aperture e giovedì possibile varo Sostegni bis

(PRIMAPRESS) - ROMA - La settimana della politica italiana, che si apre con domani 17 maggio, vede riunirsi domani pomeriggio, la cabina di regia dell’emergenza sanitaria per programmare nuove aperture e una serie di “via libera” a cominciare, probabilmente dalla proroga alle 23 dell’apertura dei ristoranti. A metà settimana è atteso invece, il varo del nuovo decreto sostegni bis, cioè l’estensione del provvedimento varato a marzo. Tra le molte misure, i nuovi ristori alle aziende e un rinvio a fine giugno dello stop all'invio di cartelle fiscali. Il decreto prevede circa 40 miliardi, per finanziare anche i nuovi strumenti di liquidità a sostegno delle imprese, le risorse per Alitalia e un bonus contributivo in alcuni settori come commercio e turismo per le aziende che faranno rientrare i propri lavoratori dopo la cig, scaduto il blocco dei licenziamenti. - (PRIMAPRESS)