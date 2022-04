Golden Power, un webinar per conoscere la nuova normativa. Intervento di Roberto Chieppa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Governo Italiano, con l’entrata in vigore del DL n. 21/2022, ha modificato la normativa nazionale in tema di Golden Power andando a riformare l’esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Michele Carpagnano, Direttore dell’Osservatorio Golden Power dell’Università di Trento e partner Dentons, ne discuteranno oggi alle 17,30 con Roberto Chieppa, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - (PRIMAPRESS)