Global Junior Challenge, premia la scuola dell'innovazione. L'hi-tech in sanità nelle proposte degli studenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - La scuola come innovazione e percorso formativo ad acquisire gli strumenti per visioni capaci di incidere sulle trasformazioni. E' questo Il Global Junior Challenge, il concorso internazionale promosso dalla Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con il Centro Studi Erickson e il patrocinio di Roma Capitale che si terrà da domani 15 al 17 dicembre. Il focus della decima edizione, con un premio speciale dedicato alla figura di Tullio De Mauro che sarà consegnato da Silvana Ferreri De Mauro, ha portato all'attenzione della giuria progetti di grande interesse a partire da un guanto con sensori per la prevenzione oncologica alle spille con luce pulsante da indossare in caso di distanze a rischio Covid o un dispositivo per guidare studenti ipovedenti nell'attività motoria. I tre giorni dedicati all'evento finale si aprono con il dibattito “La scuola come sistema complesso” per riflettere sul ruolo centrale della scuola nello sviluppo personale, collettivo e comunitario. Appuntamento mercoledì prossimo, 15 dicembre alle 10.30 alla Palestra dell’Innovazione di Roma in via del Quadraro 102 e in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Mondo Digitale. L'appuntamento si chiuderà in Campidoglio per la cerimonia di premiazione. Ad accogliere i partecipanti è la Banda musicale del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale. Nella prestigiosa aula Giulio Cesare vengono assegnati i seguenti premi: medaglie ai progetti vincitori di ognuna delle cinque categorie (quattro per età e una dedicata all'inserimento lavorativo), medaglia “Tullio De Mauro insegnante innovatore 2021", medaglia “Tullio De Mauro dirigente scolastico innovatore 2021”, premi Erickson al docente e al dirigente scolastico innovatore 2021. I premi vengono consegnati alla presenza di Silvana Ferreri De Mauro. In dieci edizioni del Global Junior Challenge è stata creata una banca dati con oltre 4.000 progetti realizzati in ogni parte del mondo. Sono stati selezionati oltre 700 casi di successo e assegnati più di 100 premi. - (PRIMAPRESS)