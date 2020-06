Gli usa restano al primo posto della diffusione del virus con 2,5 milioni di positivi. Ora 6 stati chiudono di nuovo i confini

(PRIMAPRESS) - USA - L’America resta il paese più colpito al mondo dal coronavirus. Disarmato difronte un virus trasformista ma anche poco convinto delle misure da adottare per contenerlo, ora continua ad arrancare contro il numero di decessi che è salito a 125.768 e con oltre 2, 5 milioni di persone contagiate.

Ora, senza una politica nazionale adeguata ad imporre regole per il distanziamento sociale a cominciare dai comizi per le primarie elettorali, sono i singoli stati a dover correre ai ripari così che Los Angeles e altre 6 contee della California chiudono di nuovo,e altre aree del Paese introducono misure restrittive. Azioni troppo tardive. - (PRIMAPRESS)