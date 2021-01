Giustizia Usa: alla vigilia della sua uscita dalla Casa Bianca, Trump decide per la grazia ad una lista di 100 persone condannate per reati penali

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Trump è pronto a concedere la grazia e a commutare la pena a circa 100 persone alla vigilia del suo addio alla Casa Bianca. Lo riporta la Cnn. Nella lista delle persone che avranno il perdono presidenziale ci sono colletti bianchi condannati per reati penali, rapper di alto profilo e vecchi amici e alleati come Steve Bannon o Rudolph Giuliani. Tra le voci delle scorse settimane, anche la possibilità della grazia preventiva a membri della famiglia, e allo stesso Trump,il cui nome però, secondo la Cnn, non comparirebbe nella lista. - (PRIMAPRESS)