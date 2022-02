Giustizia: oggi incontro a Palazzo Chigi di Draghi e Cartabia per la riforma del Csm

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il discorso di insediamento per il suo secondo mandato a Capo di Stato, ha visto Sergio Mattarella insistere sulla necessità di riforma della Giustizia. Un punto che dovrà essere centrale secondo il presidente della Repubblica nell'azione di governo che verrà ridisegnata in questi giorni dal premier Mario Draghi. Per questo oggi pomeriggio la ministra della Giustizia, Marta Cartabia si è incontrata con il premier a Palazzo Chigi per un approfondimento a partire dalla riforma del Csm che in contemporanea con l'elezione di Mattarella ha riconfermato i suoi vertici. - (PRIMAPRESS)