Giubileo 2025: primo incontro tra il sindaco Gualtieri e il presidente del Pontificio Consiglio Rino Fisichella

ROMA - Oggi si è tenuto il primo incontro in Campidoglio tra il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Rino Fisichella, per confrontarsi sulla realizzazione degli interventi in vista del grande appuntamento con il Giubileo del 2025. Dopo un iniziale colloquio a due, la riunione si è poi allargata alla partecipazione dell'Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, a Barbara Funari, Politiche Sociali, e a Eugenio Patanè, titolare della Mobilità. Il Sindaco ha sottolineato l'importanza di un evento che ospiterà decine di milioni di persone e che rappresenta per la Capitale una straordinaria opportunità come una grande responsabilità. Monsignor Fisichella ha spiegato le necessità della Santa Sede per poter gestire al meglio l'afflusso dei pellegrini. Secondo anticipazioni non sarebbero stati toccati temi riguardanti la sicurezza sanitaria.