Giro delle Dolomiti: oggi la penultima tappa sui tornanti fiabeschi del Rosengarten

(PRIMAPRESS) - BOLZANO – Il 44° Giro delle Dolomiti sta disputando oggi 30 luglio la sua quinta tappa sui tornanti da fiaba del Rosengarten. Si sale sino a 2.173 metri su una tappa che prevede 89,6 chilometri per 350 partecipanti provenienti da 25 paesi. Ieri dopo una giornata di pausa forzata per il meteo, la lunga carovana di ciclisti si è inoltrata tra le valli della Valgardena. Domani 31 luglio la tappa conclusiva a Cortina lungo la strada del vino senza presenze di rilievi per cui sono favoriti i velocisti. L’ultimo tratto cronometrato non avrà impatto sulla classifica al contrario dell’ultimo giro sprint previsto da Bolzano a Cornaiano.

Intanto la momento la classifica è questa:



Maschile

1. Thomas Gschnitzer ITA/Polisportiva A.V.I. Bike 1h11’00” 2. Dallago 1h12’09” 3. Goñi Diaz 1h12’25” 4. Rizzi 1h12’58” 5. Mazzurana 1h13’58” Femminile 1. Jedelhauser 1h26’52” 2. Sassani 1h27’34” 3. Dietl 1h29’13” 4. Kratzer 1h32’20” 5. Armbruster 1h34’10” - (PRIMAPRESS)