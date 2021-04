Giovannini (Infrastrutture): "Area della sofferenza molto ampia. Proteste coerenti"

(PRIMAPRESS) - "L'area della sofferenza è molto ampia. La mancata ripartenza fa sì che una serie di imprese vedano il loro futuro a rischio". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Giovannini su Radio24,rilevando che la "lettura" delle tensioni sociali e delle proteste in piazza "è coerente con i dati statistici". "Proporremo un nuovo scostamento di bilancio per attuare misure mirate a soggetti particolarmente sofferenti", ha spiegato,annunciando il suo impegno per trasporti sicuri in vista dell'estate. - (PRIMAPRESS)