Giorno dei Defunti: la Messa del Papa al Cimitero Teutonico in Vaticano. In molte città chiusure anticipate al pubblico

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - Papa Francesco celebrerà la Messa in suffragio dei Defunti nel Cimitero Teutonico in Vaticano. Nel resto del paese questa giornata avrà limitazioni diverse a causa del Covid. Infatti in alcune città dove ci sono focolai più ampi di virus, si è deciso per la chiusura o per orari scaglionati e con chiusure limitate.

Come da tradizione, quasi 2 italiani su 3 hanno deciso di comprare fiori (63%), secondo una rilevazione di Coldiretti ma il settore ha perso il 58% del fatturato, a causa della pandemia. - (PRIMAPRESS)