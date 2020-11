Giornata Unità Nazionale: oggi le Frecce Tricolori nel cielo di Roma. Il cerimoniale aperto da Sergio Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 4 novembre la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima Guerra Mondiale sancita con l’armistizio, e la resa austriaca, di Villa Giusti firmato il 3 novembre del 1918. In un videomessaggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella Nel videomessaggio per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine Militare d'Italia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato: “Il 4 novembre, ricorre l’anniversario della fine della Grande Guerra. Militari e civili, insieme, si impegnarono per il comune obiettivo della definitiva unificazione del nostro Paese. Come avvenne allora, oggi donne e uomini che prestano servizio nelle Forze Armate lo fanno con dedizione e onore”. Questa mattina, a partire dalle 8:30, presso l’Altare della Patria in Piazza Venezia a Roma, il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle alte Cariche dello Stato, dalle Autorità militari di vertice e dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, deporrà una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto.Non mancherà il tradizionale passaggio delle Frecce Tricolori che coloreranno di verde, bianco e rosso i cieli di Roma. - (PRIMAPRESS)