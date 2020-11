Giornata nazionale dell'Albero: il ritorno della silvoterapia per combattere la psicosi del Covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 21 novembre, la Giornata nazionale dell’albero, molte manifestazioni non si potranno tenere per osservare le misure anti-covid ma è proprio questa restrizione che pesa non poco sulla nostra libertà che fa assumere a questa giornata un valore ancora più grande rispetto agli altri anni. E’ in questo anno caratterizzato dal virus che la vicinanza ed il desiderio di natura si sta facendo sempre più impellente. Se qualche anno fa parlare di silvoterapia, la pratica di abbracciare un albero per provare un senso di benessere, aveva interessato solo un ristretto numero di praticanti, ora questo modo di vivere la natura si sta diffondendo sempre di più. Eppure già nei secoli scorsi, come si legge in tanta letteratura dell’epoca, a chi era affetto da malattie polmonari e respiratorie veniva consigliato una terapia in zone boschive. - (PRIMAPRESS)