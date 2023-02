Giornata mondiale malattie rare. Oltre 2milioni le persone che sono affette. 1 su 5 ha meno di 18 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi la Giornata mondiale delle malattie rare. A livello europeo, una patologia è definita rara se colpisce meno di una persona ogni 2000. La stima in Italia è di oltre 2 milioni di persone. Di queste 1 su 5 ha meno di 18 anni. Il 72% di queste malattie ha origini genetiche, il 20% ha origini ambienta- li, infettive o allergiche. Solo per il 6% dei malati esiste una cura. Oggi l’Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Malattie Rare Sardegna e con il patrocinio di O.Ma.R. - Osservatorio Malattie Rare, terrà il convegno “Le Malattie Rare in Sardegna: presente e futuro” dalle ore 10 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Cagliari. - (PRIMAPRESS)